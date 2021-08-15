الفلبين تسجل أول إصابة بمتحور «لامبادا» من كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة "لامبادا" فى البلاد، أحد متحورات فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 30 ألف حالة.





وحسبما ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، فإن أول حالة لسلالة "لامبادا"، هى لأنثى تبلغ من العمر 35عامًا، كانت قد تعافت منذ فترة، لافتة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت المريضة فلبينية عائدة من الخارج أم لا.

وكان اكتشاف أول إصابة بسلالة "لامبادا" فى بيرو، فى شهر أغسطس 2020، حيث اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن هذه السلالة يجب أن تثير الاهتمام.

فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى الفلبين بواقع 270 حالة، اليوم الأحد، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 30 ألفا و340 حالة. كما ارتفعت حصيلة الإصابات بواقع 14 ألفا و749 حالة جديدة، مما يرفع حصيلة المصابين إلى 1.74 مليون.