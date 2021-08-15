وحسبما ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، فإن أول حالة لسلالة "لامبادا"، هى لأنثى تبلغ من العمر 35عامًا، كانت قد تعافت منذ فترة، لافتة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت المريضة فلبينية عائدة من الخارج أم لا.
وكان اكتشاف أول إصابة بسلالة "لامبادا" فى بيرو، فى شهر أغسطس 2020، حيث اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن هذه السلالة يجب أن تثير الاهتمام.
فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى الفلبين بواقع 270 حالة، اليوم الأحد، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 30 ألفا و340 حالة. كما ارتفعت حصيلة الإصابات بواقع 14 ألفا و749 حالة جديدة، مما يرفع حصيلة المصابين إلى 1.74 مليون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين تسجل أول إصابة بمتحور «لامبادا» من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.