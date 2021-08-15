غدًا.. رئيس وزراء ماليزيا يتقدم باستقالته للملك

وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، قال الوزير الماليزى محمد رضوان يوسف: "سيجتمع مع أعضاء الحكومة للمرة الأخيرة الإثنين، ويتوجه بعد ذلك إلى القصر لتسليم كتاب استقالته"، موضحًا أن رئيس الحكومة أبلغ قراره لنواب حزبه فى البرلمان خلال اجتماع عقد فى كوالالمبور، اليوم الأحد.
وأضاف يوسف: "حاولنا إقناعه بالبقاء لكنه أجاب: ليس لدينا عدد كاف من المسؤولين المنتخبين فى البرلمان"، قائلاً إن الأمر يعود الآن إلى الملك - الذى سبق أن انتقد حكومته علنًا - فى قبول استقالته أو رفضها.
وكان محيى الدين ياسين حاول البقاء فى السلطة، عندما اقترح على نواب المعارضة يوم الجمعة، دعمه مقابل تبنى عدة إصلاحات، لكنه فشل فى ذلك.
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