البابا فرنسيس: قلقون من الوضع فى أفغانستان ويجب وقف المعارك

جدة - نرمين السيد - وفى صلاة التبشير الملائكى التقليدية بساحة القديس بطرس، اليوم الأحد، قال بابا الفاتيكان: "أضم قلقى إلى القلق الجماعى حيال الوضع فى أفغانستان"، داعيًا إلى الصلاة "من أجل وقف المعارك، وإيجاد حلول على طاولة الحوار".

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