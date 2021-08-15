مستشار الرئيس الأفغانى: إذا لم يغادر غنى خلال يومين سيتم قتله

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الرئيس، إن هناك اتفاق بين طالبان وواشنطن بشأن عمليات الإجلاء، مضيفا أن غنى كان يعمل لصالح الولايات المتحدة.
وتابع فرهادى، فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، أن الشعب لم يعد يهتم بالجهة التى تحكم.
ووصل مقاتلو حركة طالبان إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول، اليوم. وقالت الحركة إنها ستسمح للأجانب بمغادرة كابول عبر مطارها، مضيفة أنه على الراغبين فى البقاء فى أفغانستان من الأجانب، التسجيل لدى الحركة.
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