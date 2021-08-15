جدة - نرمين السيد - تعهد وزير الداخلية الأفغانى عبد الستار ميرزا كوال، اليوم الأحد، بإجراء انتقال سلمى للسطة إلى حكومة انتقالية فى أفغانستان، بعدما اقترب مقاتلو طالبان من الاستيلاء الكامل على السلطة فى البلاد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية الأفغانى يتعهد بانتقال سلمى للسلطة إلى حكومة انتقالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.