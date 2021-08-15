أخبار اليمن : ضبط 366 مخالفة سعرية بالأمانة والمحافظات

ضبط 366 مخالفة سعرية بالأمانة والمحافظاتضبطت فرق النزول الميداني لضبط استقرار الأسواق بأمانة العاصمة والمحافظات خلال الخمسة الأيام الماضية عدد 366 مخالفة متنوعة .

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني أن المخالفات تضمنت 94 مخالفة عدم اشهار اسعار و141 مخالفة رفع اسعار و11 مخالفة بيع بدون فواتير و14 بيع سلع تالفة ومنتهية و3 بيع بدون ميزان و45 نقص وزن خبز و8 مخالفات رفض تفتيش وسوء تخزين و 4 اشتراطات صحية و37 مخالفات أخرى .

وأشار إلى أنه تم إغلاق ٣٨ محلا تجاريا مخالفا منها ١٢ في محافظة البيضاء و ١٠ في محافظة تعز و ٧ في أمانة العاصمة و ٥ في محافظة ذمار و٤ في محافظة إب فيما تم إحالة ٥٥ مخالفا إلى النيابة العامة و إصدار ١٨٠ اشعار حضور و١٩ اشعار إغلاق.

ولفت إلى أن عمليات النزول الميداني إلى الاسواق مستمرة بشكل يومي لضبط الاسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة و الرادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والأوزان في المخابز والافران.

وبين الوكيل الغرباني أن الوزارة تقوم بتقييم مستمر لمستوى تنفيذ النزول الميداني الذي يتم بصورة يومية لضبط استقرار الأسواق وأسعار السلع الأساسية والمنتجات المستهدفة التي تشكل أولوية في الحياة المعيشية للمستهلك بأمانة العاصمة والمحافظات لتلافي القصور وتعزيز الإيجابيات وبما يسهم في تحسين العمل والأداء وتحقيق النجاح لعمليات النزول الميداني.

وأكد أن الوزارة وجهت مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالعمل مع المجالس المحلية والأجهزة المعنية وتنفيذ نزول ميداني بصورة مستمرة لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتلاعبين بالأسعار وقوت المواطنين .

ودعا وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية المواطنين للتعاون والإبلاغ المباشر عن أي مخالفات سعرية عبر الرقم المجاني للوزارة (174) ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين والمتلاعبين .سبأنت