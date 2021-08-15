القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم مجانا ، هو ما يتطلع له جميع عشاق كرة القدم الأسبانية، وجميع متابعي الفريق الكبير برشلونة الأسباني، ويستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم الأحد في الجولة الأولى بالدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، والتي يسعى من خلالها صاحب الأرض لتحقيق الفوز وتحقيق النصر في المباراة الافتتاحية. وخلال المقال سنتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى في الدوري الأسباني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا

الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان يرغب الآن معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية حقوق نقل وإذاعة مباريات الدوري الأسباني الممتاز وبعض البطولات الأخرى في كرة القدم.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم الأحد الموافق 15-8-2021 في الجولة الأولي بالدوري الأسباني في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، بينما ستنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

كشفت العديد من القنوات المجانية المفتوحة نقل مباراة برشلونة اليوم مجانا في الجولة الأولي من الدوري الأسباني، حيث نرصد لكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد على نايل سات استرا هوت بيرد وعدد من الأقمار الأخرى مجانا.

قناة Arena Sport 1 Serbia

Bulgariasat 1.9°E – 12380 H 30000

Bulgariasat 1.9°E – 12380 H 30000 قناة CBC SPORT HD

AzerSpace 46°E-11135 H 27500

قناة beIN Sports 1 Qatar HD علي القمر الصناعي سهيل سات ونايل سات .

قناة Look Sport علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 شرق.

قناة Digi Sport 2 Romania /HD علي القمر الصناعي ثور.

قناة Max Sport 4 Bulgaria/HD علي القمر الصناعي البلغاري 1.9 شرق

قناة Eleven Sports 1 Portugal /HD علي القمر هيسباسات 30 غرب.

قناة Arena Sport 1 Croatia HD علي القمر الصناعي يوتليسات 16 شرق.

قناة beIN Sports 1 France HD علي القمر الصناعي استرا 19 شرق.

قناة Spiler 2 TV Hungary علي القمر الصناعي ثور 8 غرب.

قناة LaLiga TV Bar Spain /HD علي القمر الصناعي استرا 19 شرق.

قناة Eleven Sports 1 Belgium علي القمر الصناعي استرا 19 شرق.

قناة Ziggo Sport Select Netherlands HD علي القمر الصناعي يوتليسات 9شرق.

قناة M.LaLiga /HD علي القمر الصناعي استرا 19 شرق.

قناة DAZN 2 Bar HD Germany علي القمر الصناعي استرا 19 شرق.

قناة Arena Sport 1 Serbia علي القمر الصناعي البلغاري 1.9 شرق.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة على النايل سات استرا هوت بيرد

تلك كانت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم مجانا عبر النايل سات استرا هوت بيرد، والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، سوف نتابع معكم تقديم المزيد خلال الساعات القليلة القادمة، فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا في الدوري الأسباني.