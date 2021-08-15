الاستعلام عن الضمان برقم الهوية والرابط الرسمي والطريقة الصحيحة للاستعلام

الاستعلام عن الضمان برقم الهوية أصبح شيء أساسي للكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وتحديدا من ينتظرون نزول أسمائهم في قوائم الضمان الاجتماعي أو كما يطلقون عليه المساعدات المقطوعة، الأمر الذي يستدعي منهم التعرف على الخطوط الصحيحة للاستعلام عن الضمان برقم الهوية، ومن هذا المنطلق قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتوفير خدمة الاستعلام عن الضمان برقم الهوية، لتوفير مشقة العناء والوقت والجهد على كل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث كان قديما يتم أنجاز كافة الخدمات من وزارة العمل والتنمية من خلال مكاتب الوزارات المختلفة وهذا كان يسبب حالة من الازدحام والإرهاق للمواطنين. ويعد الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية وهى تعتبر وزارة سعودية سابقة نشأت بعد الفصل بينها وبين وزارة العمل وعملت لعدة سنوات بشكل منفصل قبل أن يعاد دمجها مع وزارة العمل تحت اسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت الوزارة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة وهي التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية والإعانات الاجتماعية والطفولة والأيتام والضمان الاجتماعي ويتولى رئاستها الوزير الدكتور ماجد القصبي. يذكر أن صرف المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي , تتم من خلال دراسة ملف المتقدم ويتم ذلك بناءً على تاريخ تقديم طلبات الحصول على المساعدات المقطوعة من حيث الأقدمية والأسبقية في حصول المستفيد على الأهلية.

ومواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة وتطبيق الخدمات الإلكترونية في كافة الهيئات والوزارات الحكومية التي أصبحت فيها الآن هناك توفير للوقت والجهد وسرعة في العمل من اجل الاستعلام عن الضمان برقم الهوية أو الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية، ويقوم الضمان الاجتماعي السعودي بعمل دراسة حالة لكل مواطن متقدم للحصول على هذه المساعدات وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً، ووضعها في أولوياته للحصول على المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن الضمان برقم الهوية

تعمل تلك الخدمة لكل مستفيد من الضمان الاجتماعي لكى تقيده بالبيانات للضمان وللاستعلام عن الأحقية بالضمان وبالإعاشة، ومن خلال المكانية الخاصة بالاستعلام عن رقم هويتك الوطنية أو سجلك المدني، وعندما تقوم بالاستعلام سوف يطلب النظام التحديث لبياناتك، أو انه يبلغك بان الحساب تم إيقافه، أو أن البيانات تم التحديث لها بنجاح ولا تحتاج للتحديث، ومن وقت إلى اخر تقوم وزارة العمل والتنمية بتحديث واستحداث بعض خدماتها التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة حيث يكون استعلام الضمان الاجتماعي يكون من الركائز الأساسية التي يهتم بها فئة كبيرة من المواطنين، ويكثر البحث عن طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة أو الاستعلام الضمان الاجتماعي التي سوف نشرحها لكم خلال السطور التالية والطريقة الصحيحة للاستعلام عن الضمان برقم الهوية.

والمعروف كما شرحنا من قبل أن معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين ، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنة في نظام الضمان الاجتماعي.

الدخول إلى موقع موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية

اضغط علي الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

نقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بنا وكلمة المرور.

تظهر بشكل تلقائي تفاصيل الضمان الاجتماعي الخاص بالمستفيد والتي من بينها رصيد الخاص بدفع فواتير الكهرباء ومبالغ الغذاء ورصيد الضمان وغيرها.

البيانات المطلوبة للحصول على معاش ضماني

والتّقديم على المعاش الضماني في السعودية مهم لكثير من الفئات في السعودية وفقا للشروط ومستندات للحصول علية:

كتابة الاسم بالكامل ورقم الهوية الوطنية. كتابة تاريخ الميلاد وكتابة العنوان الوطني. رقم الهاتف الجوال ورقم الحساب البنكي. أو بيانات أخرى مطلوبة.

استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

استعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني يتم بالخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كتابة السجل المدني في الخانة الأولى في الموقع الإلكتروني. كتابة رقم الضمان في الخانة التي تطلب ذلك. كتابة الكود البرمجي الموضح في أعلى الخانة الأولى. الضغط على كلمة عرض. انتظار لحين ظهور النتائج.

رقم الضمان الاجتماعي

يُمكنكم الاستعلام عن قدر المقطوعة الخاصة بك من خلال الاتصال عبر الرقم المخصص من قِبَل الضمان الاجتماعي “19911”، وقد تمت إتاحته لمدة 24 ساعة؛ لاستقبال جميع الشكاوى، والاستعلامات، والرد عليها.

خدمة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد

يتم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1441 من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال رابط الاستعلام عن بيانات الذين يستفيدون من الضمان، ويتوفر الاستعلام عن رصيد المعاش بالضمان الاجتماعي لأسماء الذين يستفيدون منه.

أكدت وزارة العمل أنه تم إيداع مبالغ المعاشات بالضمان في حسابات الذين يستحقون الصرف، ومن بين الأسر التي سجلت في خدمة الرعاية الاجتماعية والتي قامت باستيفاء تحديث بيانات المستفيدين من الضمان بالسجل المدني يتمكن المستفيد من أن يستعلم عن الضمان الاجتماعي وتتضمن مبالغ الغذاء والكهرباء.

وتقدم الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الحالة للتحديث لأي مستفيد من الخدمات الخاصة بالضمان والرعاية لكى يتم التأكيد لحدوث التحديث للبيانات من عدمه، وإليكم الفئات المستهدفة في البرنامج :جميع المستفيدين من البرامج الخاصة بالضمان، ويمكن التعرف على شروط تسجيل عملاء الضمان الاجتماعي في سكني وماهي طريقة التسجيل.

طريقة الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من وسائل الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وكذلك الاستعلام عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بخصوص الضمان الاجتماعي، وتشمل طرق الاستعلام ما يلي:

الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الخاص 8001222777.

ثم إدخال رقم الهوية.

ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

ومن اجل الحفاظ علي رؤية المملكة لعام 2030 والنظرة المستقبلية للتطور وكنتيجة لغلاء المعيشة ورفع الدعم عن بعض السلع قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء برنامج المساعدات المقطوعة التي تهدف ألي مساعدة من ليس لديه القدرة علي مواجهة ظروف المعيشة والازدياد المستمر في أسعار السلع.

الجدير بذكر أن شروط التقديم في المساعدة المقطوعة أصبحت اكثر تيسيرا عن أي وقت سابق، وأيضا تستعد وزارة العمل بتجهيز المساعدة المقطوعة دفعة الشهر الجديد، وتعمل الحكومة السعودية على توفير كافه وسائل المساعدة التي من خلالها يتقدم المواطن السعودي في المستوي المعيشة، ويبقى هذا الدعم وفق رؤية المملكة.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ خطة ورؤية 2030 والتي تم إطلاقها من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز وتحظي بدعم مطلق من نائب رئيس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تستهدف تطوير كافة القطاعات الحيوية في المملكة والتي تخدم المواطن السعودي والوافدين والمقيمين المغتربين على حد سواء و بتأكيد تأمين حياة المواطن بما يجتاحه في الأمور المعيشية.