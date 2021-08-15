رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 الآن azhar.eg بوابة الأزهر الإلكترونية

ننشر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية والتي ظهرت اليوم حيث يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الآن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال الرابط الرسمي، وذلك بعدما أعلن وكيل مشيخة الأزهر الشريف النتيجة، حيث تعرض على بوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكن الدخول إلى البوابة عبر الرابط الذي سنضيفه لكم في الأسفل، ويمكن لطلاب كافة شعب الثانوية الأزهرية من الآن معرفة أنواع الكليات التي يمكن لكلا من طلاب القسم العلمي والأدبي وكذلك طلاب شعبة الإكفاء بالأزهر الدخول لها، وأيضا يمكن معرفة مؤشر تنسيف الثانوية الأزهرية للكليات من كافة الشعب وذلك عن العام الماضي.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالرابط 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية

يبحث الآن جميع طلال الثانوية الأزهرية عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم جلوسهم، وذلك عبر الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي يمكن الدخول إليها عبر الرابط التالي https://www.azhar.eg/results.html .

الكليات المتاحة لشعب الثانوية الأزهرية

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الإطلاع على أسماء كافة الكليات التي يمكن الدخول إليها لكافة الشعب، وذلك لمعرفة الحد الأدنى لكل كلية، حيث يمكن الاسترشاد بتلك المؤشرات لمعرفة ترتيب رغبات الطلبة عن العام الماضي.

ويمكن الدخول إلى الرابط التالي لمعرفة تنسيق الكليات الأدبية لطلبة الأزهر بنين ” تنسيق الثانوية الأزهرية بنين أدبي لعام 2020 ”

تنسيق الثانوية الأزهرية بنات أدبي لعام 2020 ، تنسيق الثانوية الأزهرية بنين علمي لعام 2020 ، تنسيق الثانوية الأزهرية علمي بنات 2020 ، وأخيرا نتائج تنسيق كليات الشعبة الإسلامية 2020 .

موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

يمكن لكافة الطلبة الذين نجحوا في امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري أن يقوموا بتسجيل رغبات الإلتحاق بجامعة الأزهر بكافة الكليات من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن تسجيل الرغبات فور الإعلان عن بدء التنسيف وذلك للطلاب الذين تتوافق مجموع درجاتهم للتقديم في المرحلة الأولى وذلك عبر الدخول إلى رابط تنسيق الثانوية الأزهرية.