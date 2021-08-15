الأردن يعزى لبنان فى ضحايا انفجار عكار

جدة - نرمين السيد - وقدمت الوزارة فى بيان - أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أحر التعازى وأصدق المواساة لحكومة وشعب لبنان فى ضحايا الحادث الذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، حذر من تسييس حادث انفجار خزانات وقود فى عكار شمالى لبنان واستغلال دماء الضحايا لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف بوضوح نوايا مطلقيها وضلوعهم بمخططات هدفها الإساءة الى النظام ومؤسساته - على حد وصفه.

جاء ذلك فى كلمته خلال ترأسه الاجتماع الاستثنائى للمجلس الأعلى للدفاع الذى دعا إليه عون اليوم فى قصر بعبدا للبحث فى تداعيات انفجار مستودع المحروقات فى بلدة التليل فى عكار شمالى لبنان.

وأكد عون فى أنه سبق وعرض فى الجلسة الأخيرة للمجلس تقريراً عن الوضع فى منطقة الشمال، وتحديداً أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمنى، وطلب من قادة الأجهزة الأمنية الاجتماع للتنسيق فى ما بينهم ودراسة الأمر لاتخاذ ما يلزم.