الحريرى يطالب الدول الشقيقة بدعم ضحايا عكار

جدة - نرمين السيد - وقال الحساب الرسمى لسعد الحريرى فى تغريدات عبر تويتر: "صدر عن المكتب الإعلامى للرئيس سعد الحريرى الآتى: فى إطار الجهود التى بدأها لمواجهة تداعيات الكارثة التى حلت بأهلنا فى عكار، أجرى الرئيس سعد الحريرى سلسلة اتصالات شملت عدداً من الدول الشقيقة، أسفرت عن تأمين مساعدات عاجلة للمصابين وأهل الضحايا".

وعبر الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية عن حزنهم وتعزيتهم للبنانيين ولعائلات ضحايا ومصابى انفجار خزان وقود بعكار شمالى لبنان، مؤكدين أن هذه الكارثة هى واحدة من مظاهر سقوط الدولة اللبنانية وتلاشيها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا فى انفجار مخزن الوقود ببلدة التليل فى محافظة عكار شمال لبنان إلى 28 قتيلاً، إضافة إلى إصابة 80 آخرين على الأقل، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين، وذلك استنادًا إلى وزارة الصحة بالبلاد.