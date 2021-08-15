عاجل.. انفجار يستهدف بئر نفطى بمحافظة كركوك

جدة - نرمين السيد - قال مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية: "إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة بئر النفط المرقم (87) التابع لحقول باى حسن الشمالية، ضمن مهام شركة نفط الشمال، بالقرب من قرية سى بيران التابعة لناحية سركلان"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول وجود خسائر.

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