باكستان تغلق معبرًا حدوديًا رئيسيًا مع أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أغلقت باكستان معبرًا حدوديًا رئيسيًا مع أفغانستان، اليوم الأحد، ليبقى آلاف المسافرين عالقون على جانبى الحدود، وذلك فى أعقاب سيطرة طالبان على الغالبية العظمى من العواصم الأفغانية.





ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية الباكستانى، الشيخ راشد، قرارًا بإغلاق معبر تورخام شمال غرب باكستان دون تحديد موعد لإعادة فتح المعبر الحدودى. وقال الوزير الباكستانى، إن اتخاذ القرار جاء بعدما أصبح الجانب الأفغانى من الحدود خاضعًا لسيطرة طالبان بعد سيطرتها على مدينة جلال آباد. وكانت باكستان أعادت فتح المعبر الحدودى الحيوى من الناحية التجارية مع أفغانستان، المعروف باسم شامان، يوم الجمعة الماضى، بعد محادثات مع مسلحى طالبان الذين يسيطرون حاليًا على الجانب الآخر من الحدود.

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