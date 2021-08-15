جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى": "نسعى لتشكيل حكومة يشارك فيها جميع الأفغان"، متابعا "سنحترم حقوق المرأة، وسنسمح لها بالتعليم والعمل شريطة ارتداء الحجاب". أما فيما يخص العقوبات المتعلقة بالإعدام والرجم، فأكد أنها ستكون بيد المحاكم. ووصل مقاتلو حركة طالبان إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول، اليوم. وقالت الحركة إنها ستسمح للأجانب بمغادرة كابول عبر مطارها، مضيفة أنه على الراغبين فى البقاء فى أفغانستان من الأجانب، التسجيل لدى الحركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان: سنحترم حقوق المرأة ونسمح لها بالعمل شريطة ارتداء الحجاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.