متحدث العمليات العراقية: حصلنا على معلومات غنية حول آلية عمل داعش

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث الرسمى باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجى، إن القوات العراقية دمرت عددًا كبيرًا من المضافات والمواقع التى كان تنظيم داعش الإرهابى يحتلها فى صحراء جنوب غربى الرطبة غربى الأنبار.
وأضاف الخفاجى، أن القوات ضبطت خلال العملية معدات وأسلحة وهواتف نقالة تعود لعناصر داعش الإرهابى فى صحراء الرطبة، مؤكدًا أن العملية حققت أهدافها بمبدأ المباغتة والملاحقة.
وتابع متحدث قيادة العمليات العراقية: "حصلنا على معلومات غنية جدا حول آلية عمل الإرهابيين فى تلك المنطقة وأعدادهم وتواجدهم"، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستكون مهمة جدا لاستئصال الإرهابيين من صحراء الرطبة.
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