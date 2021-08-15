بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 أزهر نتيجة azhar

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الثانوية الأزهرية 2021 للعام الدراسي الجاري، حيث بدأ منذ قليل وتحديداً في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس لعام 2021م المؤتمر الصحفي المباشر للإعلان عن اعتماد نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية من قبل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ومن يرغب الآن في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس والرقم القومي، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط دخول بوابة الأزهر للنتائج المرفق بالمقال.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الثانوية الأزهرية 2021

بدأ المؤتمر الصحفي لفضيلة وكيل الأزهر الشريف اعتباراً من الساعة الواحد من ظهر اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي فيما يتعلق بأسماء الأوائل ونسبة النجاح للقسمين العملي والأدبي وطريقة تقديم تظلمات النتائج لإعادة تصحيح أوراق الإجابات مرة أخرى مقابل دفع رسوم تبلغ 100 جنيه عن كل مادة.

وقد أعلن الأزهر الشريف عن حصول خمسة طلاب على النسبة الكاملة في جميع مواد الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021م، حيث تحصل كلٍ منهم على نسبة 100% في اختبارات الشهادة الثانوية الأزهرية، وقد تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتهنئة لهؤلاء الطلاب من خلال اتصال هاتفي، وقد تم الإعلان عن أسماء الأوائل بالقسم العلمي الحاصلين على نسبة 100% وهم:

أحمد محمد جمال سليمان معهد ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أمير محمد فهمي عمارة معهد دكتور طلعت السيد النموذجي بمحافظة القاهرة. محمد تامر المرزوقي حسين معهد طلخا بمحافظة الدقهلية. محمد حسن علي معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي بمحافظة الشرقية. محمود السيد محمود عبد الفتاح معهد أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية.

كما تم الإعلان عن اسم الطالبة الحاصلة على المركز الأول للقسم الأدبي وهي الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود التابعة لمعهد فتيات ألو خوص بمحافظة أسيوط بنسبة 99.5%، بينما تم الإعلان عن اسم الطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكفاء وهو الطالب عصام محمد إبراهيم السيد التابع لمعهد سنيان بمحافظة الغربية بنسبة 97.14%.

أوائل الثانوي الأزهري

رابط بوابة الأزهر للنتائج 2021

من يرغب في الحصول على النتائج والإطلاع على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات المرفق بالتالي:

رابط بوابة نتائج طلاب الثانوية الأزهرية (azhar.eg).

ونظراً للضغط الكبير على بوابة الأزهر الشريف لاستخراج نتائج الثانوية الأزهرية في الوقت الحالي، فيجب المحاولة عدة مرات حتى يتم تحميل صفحة بوابة الأزهر لنتائج الطلاب الإلكترونية، لكي يتمكن الطلاب من الإطلاع على نتائجهم الآن من خلال تعبئة رقم الجلوس والرقم القومي للطالب أو الطالبة.