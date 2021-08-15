الآن ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ورابط النتيجة والكليات المتاحة وموقع التنسيق

ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 حيث يستطيع طلاب الأزهري الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم حيث تم إعلان النتيجة من خلال المؤتمر الصحفي و بعد اعتماد النتيجة من قبل عميد مشيخة الأزهر للنتيجة ويستطيع طلاب الأزهر معرفة تنسيق الكليات المتاحة لهم من فسمي العلمي و الأدبي.

ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يبحث الكثير من طلبه الأزهر عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتائجهم ومعرفة الكليات المتاحه لهم في ترتيب الرغبات للكليات سواء لقسم علمي أو قسم أدبي

أوائل الثانوية الأزهرية 2021 علمي وأدبي

حيث تم الإعلان أمس عن أوائل طلبة الثانوية الأزهرية وتم الأعلان عن 7 طلاب أوائل من بينهم 5 طلاب حصلوا علي المركز الأول بمجموع 100% من قسم علمي وسننول شرف إعلان أسماء الطلبة المتفوقين وهم:

أحمد محمد جمال سليمان من معهد ميت غمر، في محافظة الدقهلية.

أمير محمد فهمي عمارة، من معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي، في محافظة القاهرة.

محمد تامر المرزوقي حسين، من معهد طلخا، في محافظة الدقهلية.

محمد محمد حسن على، من معهد الحاج محمد عبدالوهاب النموذجي، من محافظة الشرقية.

محمود السيد محمود عبدالفتاح، من معهد أنشاص الرمل، في محافظة الشرقية.

الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، من معهد فتيات الوخوص، في محافظة أسيوط، على المركز الأول في القسم الأدبي بنسبة ٩٩،٥ ٪.

الطالب عصام محمد ابراهيم السيد، معهد سنيان، محافظة الغربية، المركز الأول على الطلاب بنسبة ٩٧,١٤%.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يمكنك معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2021 وسنقوم بنقل أهم أخبار نتيجة الأزهر وتنسيق الكليات لجميع طلبة الشعبتي الأدبي والعلمي وبجانبنا نتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح الدائم سدد الله خطياكم.

سيتم نقل المؤتمر الصحفي لكم لحظة بلحظة لنتيجة الثانوية الأزهرية 2021 وانتظروا إعلان نتيجة الثانوية العامة وتنسيق الكليات لعام 2021 من موقع ثقفني.