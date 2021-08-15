البابا فرنسيس يحث على الحوار في أفغانستان حتى يعيش الناس في سلام...

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، إلى الحوار لإنهاء الصراع في أفغانستان حتى يعيش شعبها في سلام وأمن واحترام متبادل.
ووجه فرنسيس هذا النداء في خطابه ظهر اليوم فيما دخل مقاتلو طالبان العاصمة كابل وأجلت الولايات المتحدة دبلوماسيين من سفارتها بطائرة هليكوبتر.
وأعلنت الداخلية الأفغانية اليوم الأحد، حسب وكالة "رويترز"، أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.
في غضون ذلك، صرح القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، عبد الستار ميرزاكول، بأن كابل لن تتعرض لهجوم وسيتم تسليم المدينة إلى "طالبان" سلميا، مشددا على أن القوات الأمنية لا تزال تعمل على ضمان الأمن في العاصمة.
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