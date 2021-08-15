كورونا في روسيا.. 816 وفاة و21.6 ألف إصابة خلال آخر 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم الأحد 816 وفاة و21624 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا عن 22144 إصابة و819 وفاة في إحصائية أمس.

جاء ذلك في التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أشار إلى أن الحصيلة التراكمية للإصابات في البلاد بلغت 6 ملايين 600836 حالة، منها 170499 حالة وفاة.

وحسب بيانات المركز، فإن 16426 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 5 ملايين و884316 شخصا.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو من 2317 أمس إلى 1954 اليوم، فيما ارتفع مؤشر الوفيات اليومية بواقع حالة واحدة ليبلغ 58 حالة.

وشهدت مقاطعة موسكو ارتفاعا طفيفا في الأرقام، حيث وصل عدد الإصابات والوفيات الجديدة إلى 1359 و10 تباعا، بعدما كان 1307 و9 في إحصائية السبت.

وفي مدينة بطرسبورغ تراجعت الإصابات اليومية من 1823 أمس إلى 1668 اليوم، مع انخفاض الوفيات أيضا من 48 إلى 43.