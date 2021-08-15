أبو الغيط يعزى لبنان فى فاجعة انفجار عكار

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تعازيه ومواساته للبنان فى الانفجار المروع لخزان الوقود الذى وقع فجر اليوم، بمدينة عكار شمال لبنان، وأدى الى سقوط العشرات من الأبرياء ما بين قتيل وجريح.





وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الوضع الصعب الذى يمر به لبنان والذى وضع الشعب اللبنانى فى خضم أزمة غير مسبوقة، لم يعد يحتمل مزيدا من المآسى لتضاف لآلامه التى لم تندمل منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت فى 4 أغسطس من العام الماضى. وأعرب المصدر عن الأمل فى تجنب انفلات زمام الأمور ما لم يتم التجاوب مع المطلب الدولى بالاسراع فى تشكيل حكومة قادرة على بسط الأمن وهيبة الدولة والتعامل مع التحديات الراهنة بشكل سريع وفعال بما يمكن أن ينعكس إيجاباً على حياة المواطن اللبنانى. وجدد المصدر تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه فى أزمته الحالية.

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