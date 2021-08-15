كيم وبوتين يتبادلان الرسائل فى ذكرى تحرير كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - تبادل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، رسائل التهنئة بمناسبة مرور 76 عامًا على تحرير شبه الجزيرة الكورية من الاحتلال اليابانى، مؤكدين على العلاقات الودية بين موسكو وبيونج يانج.





ووفقاً لوكالة الأنباء فى كوريا الجنوبية "يونهاب"، أشارت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية، إلى أن الزعيمين شددا على العلاقات الودية بين بلديهما، متعهدين بدفعها لمزيد من التعاون الثنائى.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، شدد كيم فى رسالته إلى بوتين على العلاقات الودية والنضال ضد العدو المشترك، معربًا عن أمله فى نمو تلك العلاقات بشكل أقوى إلى "مستوى استراتيجى جديد".

كما أشارت الوكالة إلى رسالة بعث بها بوتين إلى كيم فى اليوم نفسه، يؤكد فيها على أن البلدين "يعتزان بذكرى جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير كوريا".

وأعرب بوتين عن إيمانه بإمكانية تعزيز التعاون المشترك متبادل المنفعة بشكل أكبر، بما يضمن أمن شبه الجزيرة الكورية وشمال آسيا، من خلال تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها فى اجتماع 2019 فى فلاديفوستوك"، فى إشارة إلى القمة التى عقدها القائدان فى مدينة أقصى شرق روسيا.