ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات فى تركيا إلى 58 قتيلاً

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تسببت السيول التى ضربت بلدات فى منطقة البحر الأسود، فى فوضى بالأقاليم الشمالية، وهو ما جاء بالتزامن مع إعلان السلطات السيطرة على حرائق الغابات التى اجتاحت المناطق الساحلية الجنوبية لمدة أسبوعين.

وبحسب الوكالة، قالت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، إن 48 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات فى مقاطعة كاستامونو، وقُتل 9 آخرون فى سينوب، إضافة إلى مقتل شخص فى بارتين.

وقالت "رويترز"، إن الصور التى التقطتها طائرات مسيرة أظهرت أضرارًا جسيمة فى بلدة بوزكورت التابعة لإقليم كاستامونو، حيث لا يزال عمال الطوارئ يبحثون عن المفقودين داخل المبانى المهدمة.

كما جرفت السيول عشرات السيارات وأكوام الأنقاض، ودمرت مبانى وجسورًا، وأغلقت الطرق فيما انقطعت الكهرباء عن مئات القرى.