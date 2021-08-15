إعلان نتائج الشهادة الأزهرية 2021 علمي وأدبي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2021

تشهد بوابة الأزهر الإلكترونية في هذه اللحظات كثافه كبيره من الطلاب يبحثون عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، حيث كانت قد أعلنت مشيخة الأزهر أمس السبت عن أسماء أوائل طلاب الثانوية الأزهرية وذلك بالنسبة للقسم العلمي وكذالك القسم الأدبي، وقد قام الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر بالاتصال بالطلاب الأوائل والقيام بتهنئتهم على حصولهم على هذه النتائج الرائعة فقد حصل خمسة من طلاب القسم العلمي على مجموع مئة في المئة من بينهم اثنين من الطلاب من الدقهلية وطالبين آخرين من محافظه الشرقية كما حصل طالب من محافظه القاهرة علي الدرجات النهائية.

إعلان نتائج الشهادة الأزهرية 2021 علمي وأدبي

تعقد مشيخه الأزهر بعد ظهر اليوم برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل ألأزهر الشريف مؤتمرا صحفيا سوف يتم خلاله إعلان نتائج الأزهر الشريف وأيضا سيتم إعلان نسب النجاح بين الطلاب والطالبات سواء في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية وسيشهد المؤتمر الصحفي تكريم أوائل الطلاب حيث كان قد تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الشعبة العلمية اكثر من 74 ألف طالب وطالبه وفي الشعبة الأدبية تقد للامتحانات اكثر من 38 ألف طالب وطالبه، حيث كان قد تمت امتحانات الثانوية الأزهرية وذلك تحت اجتراءات احترازيه شديده لمنع انتشار الفيروسات.

بوابه الأزهر الإلكترونية رابط الثانوية العامه الأزهرية

ارتفعت في هذه اللحظات نسب البحث عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية والتي سيتم الإعلان عنها إلكترونية وتنزيلها عبر بوابه الأزهر الشريف و يمكن البحث عنها باستخدام رقم الجلوس الطالب وسوف يكون متاح جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية عبر الرابط الإلكتروني بوابه الأزهر الشريف باستخدام رقم الجلوس، طريقه الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية: