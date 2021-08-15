نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 بالخطوات نتائج الصف الثالث الثانوي الازهري

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، التي شهدت محركات البحث من الصباح ارتفاع كبير جداً من قبل طلبة الأزهر الشريف الصف الثالث الثانوي وكذلك أسر هؤلاء من أجل الإستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2021، وخاصة بعد رفع اسماء الاوائل في التخصص العلمي والأدبي أمس على موقع الأزهر الشريف، بالتزامن مع تهنئة الطلاب والطالبات الاوائل تليفونيا من قبل فضيلة الدكتور شخ الأزهر الشريف الامام الأكبر احمد الطيب.

حالة من الترقب والقلق صاحبة ابنائنا وبناتنا الطلبة خلال الأيام القليلة الماضية انتظاراً لنتيجة الثانوية الأزهرية 2021، التي تحدد مستقبل الطالب في وجهته المقبلة من ناحية دخوله كلية من كليات القمة مثل الطب والهندسة أو العلوم أو غيرها من الكليات التي يسعي إليها الطلاب والطالبات المتفوقين، لهذا كان الإرتفاع في الإقبال على رابط نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الازهري، والذي أعلن بدء التعرف على النتيجة من اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس 2021.

رفعت الإدارة الأزهرية منذ ساعات متأخرة من مساء أمس الطلاب والطالبات الحاصلين على درجات نهائية في الصف الثالث الثانوي، وكان أسماء هؤلاء الطلاب والطالبات كالتالي:

محمود السيد محمود عبد الفتاح، من محافظة الشرقية، معهد انشاط الرمل.

محمد محمد حسن على، من محافظة الشرقية، معهد محمد عبد الوهاب النموذجي.

محمد تامر المرزوقي، محافظة الدقهلية، معهد طلخا.

امير محمد فهمي عمارة، من محافظة القاهرة، معهد دكتور طلعت السيد النموذجي.

احمد محمد جمال سليمان، محافظة الدقهلية، معهد ميت غمر.

يستقبل الطلاب والطالبات حملة الثانوية الأزهرية نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 اليوم الأحد الموافق 15 اغسطس 2021م في تمام الساعة الواحدة ظهرا عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة، وفقا لما أعلنت عنه مشيخة الأزهر الشريف، بعد اعتماد النتيجة من وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ترفع النتيجة رسمياً على رابط الأزهر الشريف.

في الختام نتمني لكم جميعا النجاح والتوفيق والسداد ونذكركم أنه في حالة عدم تمكنكم من التعرف على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 بالخطوات.