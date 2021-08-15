أفغانستان: تسليم السلطة إلى إدارة انتقالية يرأسها أحمد جلالى اليوم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، وردت أنباء بشأن إمكانية تولى أحمد جلالى مسؤولية الإدارة الانتقالية فى أفغانستان، مضيفة أن نقل السلطة فى أفغانستان سيتم اليوم فى القصر الرئاسى. وأشارت العربية إلى أن وفد من حركة طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسى بالعاصمة كابول، منذ قليل.

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