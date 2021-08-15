الرئيس اللبنانى يطالب بتحقيق لكشف ملابسات انفجار مدينة عكار

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم الأحد، عن ألمه الشديد على ضحايا انفجار خزان المحروقات مساء أمس السبت، فى بلدة التليل بمنطقة عكار، والذى أودى بحياة عشرات الضحايا البريئة.





وحسبما نقلت الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية للإعلام، قال عون: "إن هذه المأساة التى حلت بمنطقة عكار العزيزة أدمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع ابناء المنطقة فى هذه المحنة التى ألمت بهم". وبحسب الوكالة، طلب عون استنفار القوى والأجهزة الأمنية والصحية فى المنطقة لمكافحة الحريق والعمل على نقل المصابين الى المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم الاسعافات لهم على نفقة وزارة الصحة. كما طلب الرئيس اللبنانى من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة "لكشف الملابسات التى أدت الى وقوع الانفجار، وتكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين".

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