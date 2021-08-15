ألمانيا تستعد لإجلاء رعاياها وموظفيها من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد، قال ماس إن "أهم أولوياتنا الآن هى سلامة طاقم سفارتنا، ولن نخاطر بسقوط مواطنينا فى أيدى طالبان. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات".
وذكرت الصحيفة أن القوات الجوية الألمانية ستسير يوم غد الإثنين، رحلات نقل عسكرية إلى كابول، حيث أشار ماس إلى أن الحكومة الألمانية تسعى للحصول على تفويض من البرلمان "البوندستاج"، من أجل مهمة الإجلاء.
وناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع العديد من أعضاء مجلس الوزراء كيفية إجلاء الموظفين الدبلوماسيين والعاملين فى المنظمات الألمانية فى أقرب وقت، خلال اجتماع طارئ يوم أمس السبت.
وبحسب وسائل إعلام رسمية، فمن المقرر أن يتم نشر مظليين من فرقة قوات التدخل السريع خلال الأسبوع الجارى، حيث بدأ الجيش الألمانى بالفعل فى استعدادته لإجلاء الألمان.
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