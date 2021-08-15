لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عكار إلى 28 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا فى انفجار مخزن الوقود ببلدة التليل فى محافظة عكار شمال لبنان إلى 28 قتيلاً، إضافة إلى إصابة 80 آخرين على الأقل، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين، وذلك استنادًا إلى وزارة الصحة بالبلاد.





ووفقًا لما أفادت به قناة "LBC" اللبنانية، كان عدد من أهالى بلدة التليل التابعة لمحافظة ​عكار شمالى لبنان، أشعلوا النيران فى الشاحنات​ الموجودة فى مستودع الرمل والبحص، محيط موقع الانفجار، فى رد فعل على كارثة انفجار مخزن الوقود. كما أحرق الأهالى شاحنة قرب منزل صاحب الخزان، مهددين بإحراق منزله، حسبما ذكرت مواقع لبنانية محلية، فيما فرض ​الجيش اللبنانى طوقا أمنيًا حول محيط موقع الانفجار، ولا تزال عمليات المسح مستمرة من قبل الجيش و​الصليب الأحمر اللبنانى​، بحثا عن ضحايا ومفقودين محتملين.

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