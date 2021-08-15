الشيخ منصور بن زايد يعلن عن "الكونغرس العالمي للإعلام"

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إقامة الدورة الأولى من "الكونغرس العالمي للإعلام" في العاصمة أبوظبي بين 15 و17 نوفمبر 2022، مؤكدا أن بلاده "حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوعة".

وقال الشيخ منصور بن زايد: "دولة الإمارات حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوعة، تتسم بتكامل البنية التحتية الرقمية والتسهيلات التشريعية والقانونية الداعمة، والبيئة المعيشية الاستثنائية لجميع الجنسيات والشركات الدولية المؤثرة في قطاعات الإعلام والصناعات الثقافية والمحتوى الإخباري عبر مختلف الوسائل التقليدية والحديثة".

وتنظم الدورة الأولى من "الكونغرس العالمي للإعلام"، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات "وام".

والحدث الفريد من نوعه في المنطقة، يشمل مؤتمرا ومعرضا متخصصين في قطاع صناعة الإعلام، ويتيح فرصا لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير رسائل الإعلام الحضارية والإنسانية الهادفة إلى خدمة البشرية وضمان سعادتها وتنمية المجتمعات عبر محتوى رصين وموثوق ذي مصداقية عالية.

ويشارك في الكونغرس العالمي للإعلام نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

وتتضمن محاور الكونغرس عدة موضوعات تشمل الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع في القطاع الإعلامي، بالإضافة إلى عدد من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلام الاجتماعي والمؤثرين العالميين، وفقا لـ"وام".

كما يوفر منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة بالدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد "الكونغرس العالمي للإعلام " منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزا رئيسيا للتنمية المستدامة في المجتمعات.