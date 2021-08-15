بوابة نتائج الأزهر azhar رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة نتائج الأزهر azhar الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب الأزهر الشريف عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وقد تقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب بالتهنئة لأوائل الثانوية الأزهرية مؤكداً على تربية وتعليم الأبناء يعد هو الاستثمار الأمثل للآباء، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الثانوية الأزهرية اليوم من خلال مؤتمراً صحفياً سيتم عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لاستخراج نتائج طلاب الأزهر فور إطلاقها رسمياً.

بوابة نتائج الأزهر azhar

حرص فضيلة الإمام الأكبر على تقديم التهنئة لأبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق اتصالاً هاتفياً بالأول من الشعب المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2020-2021م، مشيداً بالتفوق والجهد المبذول من جانب الطلاب كي ينالوا المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية.

كما تقدم فضيلته بالنصح والإرشاد للطلاب الأوائل بمواصلة التميز والتفوق وعدم التوقف عن الاجتهاد في طلب العلم والحصول على أعلى المراكز دائماً، إلى جانب مرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء من أجل المساهمة في تحقيق الخير والسلام لكافة الناس والارتقاء بمكانة الأمة بين الأمم، كما قدم شكره لأولياء أمور الطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية 2021 على الجهود المبذولة من جانبهم في رعاية الأبناء.

ووفقاً لإعلان مشيخة الأزهر الشريف الرسمي، فمن المقرر أن يتم عقد مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد الموافق لتاريخ 15 أغسطس 2021م من أجل إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال بثاً مباشراً على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفور الإعلان الرسمي عن نتائج طلاب الأزهر اليوم، يمكنكم الدخول إلى بوابة نتائج الأزهر azhar للاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة نتائج طلاب الثانوية الأزهرية (azhar.eg).

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

تم الإعلان من جانب الأزهر الشريف عن حصول خمسة طلاب على النسبة الكاملة في الامتحانات الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، حيث تحصل كلٍ منهم على نسبة 100%.

حيث حصل على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة 100% كلاً من أحمد محمد جمال سليمان معهد ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأمير محمد فهمي عمارة معهد دكتور طلعت السيد النموذجي بمحافظة القاهرة، ومحمد تامر المرزوقي حسين معهد طلخا بمحافظة الدقهلية، ومحمد حسن علي معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي بمحافظة الشرقية، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح معهد أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية.

كما تم الإعلان عن حصول الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود التابعة لمعهد فتيات ألو خوص بمحافظة أسيوط على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة 99.5%، بينما تم الإعلان عن حصول الطالب عصام محمد إبراهيم السيد التابع لمعهد سنيان بمحافظة الغربية على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكفاء بنسبة بلغت 97.14%.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

يترقب طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية إطلاق وبدء فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم، حيث من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد من جانب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.