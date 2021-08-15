مناقصات منصة اعتماد وكيفية معرفة النتائج والتأكد من مستندات المورد

مناقصات منصة اعتماد هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من الموردين والمقاولين الراغبين في الحصول علي مشروعات استثمارية جديدة. ويكون ذلك من خلال الدخول في المنافسات المطروحة والتي تقوم الإدارات المختصة والمعنية بالحكومة السعودية بطرحها علي سوق المستثمرين. هذه المنافسات تكون عبارة عن إجراء أولي ضمن إجراءات تقوم بها الجهات المختصة من أجل الحصول علي أفضل شركة توريد أو شركة مقاولات وبأقل سعر ممكن وأعلي جودة ممكنة, لتنفيذ بعض المشروعات الحكومية مثل بناءات جديدة أو توريد معدات جديدة أو غيرها من متطلبات هذه الجهة الحكومية. حيث تبدأ المنافسات في التوقيتات المعلنة من قبل الجهات المختصة بعد استيفاء كافة الشروط, فيحتاج كافة الموردين والمقاولين لمعرفة نتائج هذه المنافسات بعد انتهاء الإجراءات وكذلك أيضاً يكون التأكد من أوراق ومستندات الموردين هو أحد أهم المتطلبات ولهذا فسوف يتم تناول كافة تفاصيل مناقصات منصة اعتماد وخطوات الإطلاع على المنافسات وكذلك الاطلاع علي نتائج المنافسات وأيضاً التأكد من صحة وسلامة المستندات والأوراق الخاصة بالموردين والمقاولين.

مناقصات منصة اعتماد الجديدة والمطروحة من الجهات الحكومية

أتاحت الحكومة السعودية إمكانية قيام شركات التوريد وشركات المقاولين للاطلاع علي المنافسات المطروحة من خلال القيام بالدخول إلي منصة اعتماد والقيام بالضغط علي كلمة ” ابدأ الخدمة ” وبمجرد الضغط عليها سيظهر لك كافة المنافسات المتاحة في الوقت الحالي.

طريقة الاطلاع علي نتائج المنافسات التي تم طرحها

أعلنت الحكومة السعودية إمكانية قيام المورد أو المقاول بالاطلاع علي نتيجة المنافسة إلكترونياً ودون الحاجة للوصول أو زيارة أحد مقرات الجهات الحكومية من خلال منصة اعتماد بالضغط علي الحقل الخاص بخدمة نتائج المنافسات وسيظهر لك النتيجة باسم شركة التوريد أو شركة المقاولات.

كما أنه يمكن القيام بالتأكد من صلاحية المستندات والأوراق الخاصة بالمورد والتي منها السجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية وشهادات التأمينات وشهادة الزكاة والعنوان الوطني السعودي وكذلك شهادات السعودة للشركة وكافة السندات القانونية للشركات, وكل ذلك إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول إلي منصة اعتماد وبعدها الضغط علي المؤسسة أو الشركة المطلوب الاستفسار عنها وسيظهر لك كافة تفاصيل المستندات القانونية الخاصة بالشركة, كذلك يمكنك إرسال المستند المطلوب التأكد من صلاحيته وسيقوم المختصين من وزارة المالية بمراجعته والإفادة.