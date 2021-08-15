ارتفاع عدد قتلى السيول في شمال تركيا إلى 58

قالت السلطات التركية اليوم الأحد إن السيول التي اجتاحت بلدات في منطقة البحر الأسود بالبلاد أودت بحياة 58 شخصا، في ثاني كارثة طبيعية تضرب تركيا هذا الشهر.
وتسببت السيول في فوضى بالأقاليم الشمالية في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السيطرة على حرائق الغابات بعد أن اجتاحت المناطق الساحلية الجنوبية لمدة أسبوعين.
وقالت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ إن 48 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات في مقاطعة كاستامونو وقُتل تسعة آخرون في سينوب وواحد في بارتين.
وفي صور التقطتها طائرات مسيرة لرويترز، ظهرت أضرار جسيمة في بلدة بوزكورت في إقليم كاستامونو. ويبحث عمال الطوارئ عن المفقودين في المباني المهدمة.
وجرفت السيول عشرات السيارات وأكوام الأنقاض ودمرت مباني وجسورا وأغلقت الطرق فيما انقطعت الكهرباء عن مئات القرى.
وقالت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ إنه تم إجلاء أكثر من ألفين من المناطق المتضررة، وبعضهم بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.
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