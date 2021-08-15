عاجل.. سماع دوى إطلاق نار فى محيط كابول

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن الولايات المتحدة بدأت فى إجلاء دبلوماسيين من سفارتها فى كابول، كما أوصت السفارات الأجنبية بالعمل بطاقم محدود من أماكن مناسبة.
وباتت طالبان، تسيطر الآن، على كل المعابر الحدودية فى أفغانستان، ولم يتبق سوى مطار كابول. كما يجرى إخلاء المبانى الحكومية فى كابول.
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