جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأحد، إن الحركة لا تعتزم الانتقام من أحد، مؤكدًا أنهم سيعفون عن العاملين فى الجيش الأفغانى، وذلك تزامنًا مع دخول مقاتلى الحركة المتشددة إلى العاصمة كابول.





وقال ذبيح الله، إنه يجب على القوات الحكومية وقف إطلاق النار للسماح بعبور المواطنين والأجانب، مطالبًا المواطنين بالبقاء فى البلاد وعدم مغادرتها بدافع الخوف. وأضاف الناطق باسم طالبان، أنهم طلبوا من قواتهم البقاء على مداخل كابول وعدم محاولة دخول المدينة، فى حين تواترت أنباء عن حول وقوع إطلاق النار بين مقاتلى الحركة والقوات الأفغانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان: لا ننوى الانتقام من أحد وسنعفو عن العاملين فى الجيش الأفغانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.