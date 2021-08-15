طالبان: لا ننوى دخول كابول بالقوة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم حركة طالبان، إننا "وجهنا مقاتلينا بالبقاء على أبواب كابول وعدم اقتحام المدينة"، مؤكدا "لا ننوى دخول العاصمة الأفغانية بالقوة.. ننتظر حتى يتم نقل السلطة للحركة".





وتابع المتحدث باسم الحركة، أننا نريد تجنب الخسائر فى صفوف المدنيين لكننا لم نعلن وقفا لإطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع الحكومة الأفغانية لضمان عملية انتقالية آمنة دون المساس بحياة سكان كابول، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكان مواطنون أفغان أكدوا فى وقت سابق من اليوم، أن حركة طالبان المتشددة سيطرت على مدينة جلال آباد فى شرق أفغانستان، دون قتال.

وكان لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول، لكنها جميعها مدن مشتتة ومعزولة عن العاصمة، وليس لها أهمية استراتيجية كبيرة.