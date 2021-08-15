فيديو.. الرئاسة الأفغانية: تبادل إطلاق نار فى كابول والوضع تحت السيطرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت أنباء عاجلة لقناة "العربية"، منذ قليل، فقد وصلت طالبان إلى ضواحى العاصمة الأفغانية، قائلة إنها لن تدخل المدينة بالقوة.

وقالت الحركة المتشددة، إن هناك مفاوضات جارية لتسليم العاصمة كابول، مضيفة أن "مقاتلونا لن يقتحموا المدينة بالقوة".