واشنطن تبدأ بإجلاء دبلوماسييها من سفارتها فى كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قال أحد المسؤولين: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر كابول الآن ونحن نتحدث، وأغلب الموظفين مستعدون للمغادرة.. السفارة تواصل عملها". وبحسب الوكالة، كان من المتوقع البدء فى إجلاء معظم الدبلوماسيين اليوم الأحد، فى ظل مواصلة حركة طالبان تقدمهما الخاطف الذى وصل بها إلى العاصمة الأفغانية كابول.

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