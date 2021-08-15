التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى درعا السورية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات إعلامية، أشارت المصادر السورية إلى اجتماع مطول مع القوات الروسية، أمس السبت، حيث تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، على أن تستمر الاجتماعات مع الضباط الروس خلال هذه الفترة، لأجل التوصل إلى اتفاق نهائلا بين ممثلى درعا والوجهاء من مناطق ريف درعا الشرقى والغربى.
وبحسب وسائل إعلام محلية، طلبت القوات الروسية تسيير دوريات لمراقبة وقف إطلاق النار فى محيط أحياء درعا البلد، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الأحد.
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