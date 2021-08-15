الدفاع المدنى اللبنانى يعلن السيطرة على حريق عكار بالكامل

جدة - نرمين السيد - أكدت مديرية الدفاع المدنى اللبنانى، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بانفجار خزانات تحتوى على مادة البنزين فى بلدة التليل - قضاء عكار ما تسبب بسقوط عددٍ كبير من القتلى والمصابين.





وتوجّه على الفور عناصر الدفاع المدنى من مراكز عدّة إلى موقع الانفجار وباشروا العمل على إخماد النيران وإخلاء القتلى والمصابين من موقع الانفجار، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

كما نفذ عناصر الدفاع المدنى مسحاً ميدانياً شاملا للمنطقة المحيطة بموقع الانفجار لمسافة كيلومتر تقريباً للتأكد مما إذا كان هناك المزيد من الجرحى أو الضحايا.

وبعد ساعات من جهود الإطفاء، تمكن الدفاع المدنى من السيطرة على النيران بشكل تام، فيما تستمر عمليات المسح الميدانى حتى الساعة.

كانت منطقة عكار شمالى لبنان قد شهدت انفجارا ضخما فى الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين مما أسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.