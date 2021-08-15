عاجل.. أفغانستان: طالبان بدأت دخول العاصمة كابول من جميع الاتجاهات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية" فى أنباء عاجلة منذ قليل، قال مسؤول أفغانى إن مطار كابول هو المخرج الوحيد الباقى تحت سيطرة قوات الحكومة، مؤكدًا أن حركة طالبان تسيطر الآن على كافة المعابر الحدودية لأفغانستان.
وكان مواطنون أفغان أكدوا فى وقت سابق من اليوم، أن حركة طالبان المتشددة سيطرت على مدينة جلال آباد فى شرق أفغانستان، دون قتال، لتصبح بذلك العاصمة كابول هى آخر مدينة كبيرة بعيدة عن سيطرة الحركة الإرهابية.
وكان لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول، لكنها جميعها مدن مشتتة ومعزولة عن العاصمة، وليس لها أهمية استراتيجية كبيرة.
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