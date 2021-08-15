مسؤول أفغانى: مطار كابول المخرج الوحيد الباقى تحت سيطرة قوات الحكومة

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول أفغانى، اليوم الأحد، أن حركة طالبان أصبحت تسيطر الآن على كافة المعابر الحدودية للبلاد، مؤكدا أن مطار كابول هو المخرج الوحيد الباقى تحت سيطرة قوات الحكومة.





كما أعلن مسؤولون أن الحركة المتمردة سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية شرق البلاد الأحد بدون قتال، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. يذكر أن مقاتلى طالبان سيطروا مساء السبت، على مزار شريف، آخر كبرى مدن الشمال الأفغانى التى كانت لا تزال تسيطر عليها الحكومة.

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