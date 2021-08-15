بعد قانون الملكية.. إسرائيل تسحب سفيرها وتتهم بولندا بمعاداة السامية

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال بينيت فى بيان له، إن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدى عند إقرار القانون، معتبرًا أن القانون "مخجل وازدراء مشين لذكرى المحرقة".
فيما قال وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد: "وافقت بولندا اليوم ولأول مرة على قانون معاد للسامية وغير أخلاقى"، لافتًا إلى أنه تم استدعاء سفير إسرائيل فى وارسو على الفور، وأنهم يناقشون مع الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أخرى.
وأضاف لابيد فى بيانه: "أصبحت بولندا الليلة دولة مناهضة للديمقراطية وغير ليبرالية ولا تحترم أعظم مأساة فى تاريخ البشرية"، مؤكدًا أنه لن يتم إرسال سفير جديد إلى وارسو فى هذه المرحلة. كما اقترح على سفير بولندا لدى إسرائيل تمديد إجازته وعدم العودة إلى البلاد.
وكانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطنًا لإحدى أكبر الجاليات اليهودية فى العالم، ولكن النازيين قضوا عليها بشكل شبه كامل ويسعى اليهود من الأجيال الحديثة إلى الحصول على تعويضات مقابل عقارات تلك الجالية اليهودية.
وفى عام 2015 قضت المحكمة الدستورية البولندية بضرورة وضع حد زمنى لا يمكن بعده الطعن فى القرارات الإدارية بشأن سندات الملكية. واعتمد البرلمان البولندى تغييرات على القانون فى الأسبوع الماضى، حيث يضع مشروع القانون حدًا لا يتجاوز 30 عامًا لمطالبات استرداد الممتلكات.
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