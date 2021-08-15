علماء يرصدون حوتا نادرا "غريب الشكل"

رصد علماء، مؤخرا، سمكة حوت غريبة الشكل، قبالة كاليفورنيا، على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.
وشاهد العلماء أثناء غوصهم في أعماق البحار، سمكة حوت برتقالية براقة، وهي تنزلق في الماء على عمق حوالي 6660 قدما تحت مستوى سطح البحر.
ونشر معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري، صورة للحوت النادر، إلى جانب تعليق جاء فيه: "مع كل عملية غوص في أعماق البحار، نكتشف المزيد من الألغاز المرتبطة بهذه الأسماك".
ويؤكد العلماء أن العمق الذي تعيش فيه الحيتان، يحول دون وصول الضوء إليها، الأمر الذي يصعّب عليهم تفسير تلوّن هذه الأسماك بمثل هذا اللون والذي يساعد في جعلها غير مرئية، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وتعيش الحيتان في أعماق البحار على مسافة تتراوح بين 4920 و6560 قدما تحت سطح البحر، إلا أن بعض التقارير العلمية تشير إلى إمكانية عيشها في عمق 11500 قدما.
ويعتقد العلماء أن الحيتان تهاجر لمسافة تصل إلى ألفي قدم تحت سطح البحر، لتتغذى مستفيدة من ضوء النجوم، وتتراجع إلى الأعماق مع اقتراب النهار.
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