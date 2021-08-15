وزير أفغاني: طالبان تبدأ اقتحام كابل من جميع الجهات

أفادت مصادرنا في أفغانستان بأن أجواء هلع باتت تسيطر على السكان في العاصمة كابل، مع استمرار تقدم عناصر طالبان باتجاه المدينة، فيما تواصل واشنطن إجلاء موظفي السفارة الأميركية من العاصمة الأفغانية.

تفصيلا، وفي أحدث التقارير من أفغانستان، قال وزير الداخلية الأفغاني إن حركة طالبان بدأت باقتحام العاصمة كابل من جميع الجهات.

وقبل ذلك بقليل، أعلنت حركة طالبان السيطرة على مقاطعة باغرام بولاية بروان شمال شرقي العاصمة كابل، بعد ساعات قليلة من سيطرتها على عاصمة ولاية ميدان وردك غربي كابل، والحدود الأفغانية الباكستانية ومدينة جلال آباد.

وفي الأثناء، وقالت مصادرنا إن أجواء هلع في كابل مع تقدم طالبان باتجاه المدينة.

يأتي هذا فيما باتت الحدود الأفغانية الباكستانية تحت سيطرة طالبان، بينما أغلقت باكستان معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان.

ميدانيا، سيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية ميدان وردك غرب كابل، كما أعلنت السيطرة على مقاطعة باغرام بولاية بروان شمال شرق العاصمة كابل.

وفي وقت سابق، استولت طالبان على مدينة جلال آباد الرئيسية في شرقي أفغانستان من دون قتال بعد ساعات من سيطرتها على مزار الشريف، التي كانت آخر المعاقل الحكومية في شمالي البلاد.

فقد قال مسؤولون إن حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية بشرق أفغانستان، اليوم الأحد، بدون قتال لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد لرويترز "لا توجد اشتباكات حاليا في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان...فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين".

وأكد مسؤول أمني غربي كذلك سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابل تسيطر عليها الحكومة.

قال مسؤول محلي، السبت، إن مقاتلي طالبان سيطروا على مدينة مزار الشريف الواقعة في شمال أفغانستان والتي كانت آخر معاقل الحكومة الأفغانية في الشمال، مع فرار قوات الأمن إلى حدود أوزبكستان، بينما تتقدم بشكل سريع دون مقاومة إلى العاصمة كابل.

مروحيات تهبط على السفارة الأميركية في كابل

وفي العاصمة الأفغانية، تواصل واشنطن إجلاء موظفي السفارة الأميركية في كابل، حيث شوهدت طائرات مروحية تهبط على مقر السفارة.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز، الأحد، إن الولايات المتحدة بدأت في إجلاء دبلوماسيين من سفارتها في كابل.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين اليوم الأحد، حيث واصل مقاتلو الحركة تقدمهم الخاطف الذي أوصل حركة طالبان إلى أبواب كابل في غضون أيام.