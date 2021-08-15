هُنا رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس direct link بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg/seatsno

ينتظر الآلاف من الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 إعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج الخاص بنتائج طلاب معاهد الأزهر الشريف وهو ما دفع الكثير الى الدخول الى الموقع للبحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ما أدى لتصدر النتيجة محركات البحث ومن المفترض أن يحدد فضيله الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف موعد إعلان النتيجة خلال الاسبوع المقبل حيث انتهت إدارة الامتحانات بالازهر الشريف من تصحيح اوراق الاجابات ومراجعة ورصد الدرجات وارسالها الي الكنترول المركز بمدينة نصر استعدادا لاضافتها على بوابة الازهر الالكترونيه في القريب العاجل.

اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2021 من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وهنأ الإمام الأكبر الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية الأزهرية هاتفيا مساء يوم السبت، خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وكشفت مصادر خاصة أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 سيتم تحديده من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال الأسبوع المقبل، في إحدى الأيام الثلاثة الاخيرة من الأسبوع.

ومن المقرر انتهاء عملية تصحيح امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية 2021 يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري، حسبما أكدت المصادر المطلعة بمشيخة الازهر الشريف.

وأشارت المصادر إلى أن مؤشرات نجاح امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس لم تتضح حتى الآن، بسبب استمرار أعمال المراجعة، حيث سيتم رصد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وأوائل المحافظات خلال الأسبوع المقبل.

وأدي طلاب الشهاده الثانويه الازهريه امتحاناتهم ورقيا على النظام المتبعة في الازهر الشريف سالفا بخلاف النظام الجديد لوزارة التربية والتعليم المطبق منذ ثلاث اعوام وهو الدراسة الكترونيا على جهاز التابلت وأدائهم الامتحانات هذا العام في الثانوية العامة بنظام “البابل شيت” كاول مرة تطبق في مراحل التعليم قبل الجامعي.

رابط استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

والحصول على نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه 2021 يمكن للطلاب بالقيام ببعض الخطوات وقت اعلانها على بوابة الازهر الالكترونيه او على المواقع التي لها حقوق عرضها من خلال بعض الخطوات ثم لخصها في الآتي.

أول الخطوات: تسجيل الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الشريف “بوابة الأزهر الالكترونية“.

ثاني خطوة إختيار من شريط الأدوات أيقونة الطالب ثم الضغط على النتائج.

ثالث خطوة سيتم فتح صفحة النتيجة يقوم الطالب بكتابة جميع البيانات الخاصة به وهي الاسم رباعي والرقم القومي المكون من 14 رقما والمحافظة التابع لها.

رابع خطوة يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به واختيار الشعبة سواء علمي- أدبي.

خامس خطوة بعد مراجعة البيانات يقوم بالضغط على ايقونة استعلام.

نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

وأدي طلاب الأزهر الشريف إمتحانات الشهادة الثانوية وسط إجراءات احترازية وأجواء متوترة شهدتها فترة الامتحانات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي كان له أثر سلبي على العملية التعليمة في معظم دول العالم لكن تمت الامتحانات هذا العام بالأزهر بدون وجود شكاوى مؤثرة وأدي على الطلاب الشهاده الثانويه الازهريه الامتحانات هذا العام 2021 بلغ عددهم نحو 113473 ينقسمون على القسمين العلمي والادبي وتم أداء امتحانهم في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.