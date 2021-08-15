الهند تسجل 36083 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن الهند سجلت 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأظهرت البيانات كذلك أن الوفيات زادت 493 حالة. والهند هي ثاني أكثر دول العالم إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة وثالث أكثرها وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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