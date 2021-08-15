مقتل 8 وإصابة العشرات في حادث انقلاب حافلة بالمجر

ذكرت الشرطة في بيان أن ثمانية قتلوا وأصيب العشرات في حادث انقلاب حافلة على طريق (إم7) السريع المؤدي إلى بودابست في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إن الحافلة انقلبت لأسباب غير معروفة الساعة (0255 بتوقيت جرينتش) على بعد 70 كيلومترا غربي بودابست.