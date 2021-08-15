الصين تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأحد أنها سجلت 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم السبت، مقارنة مع 66 في اليوم السابق.

وكانت هناك 24 إصابة محلية من بين الإصابات الجديدة، انخفاضا من 30 قبل يوم. وهذا اليوم الخامس على التوالي الذي تتراجع فيه الإصابات المحلية الجديدة.

وأوضحت اللجنة أن الصين سجلت 29 إصابة جديدة بلا أعراض، مقارنة مع 19 قبل يوم. ولا تعد الصين هذه الحالات إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 94379 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.