مسلحو طالبان يعترضون مروحيتين تقلان مسؤولين من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، إن مقاتلى حركة طالبان الإرهابية اعترضوا مروحيتين "مى ـ 17"، أمس السبت، كانت أحدها فى مطار مدينة هيرات الأفغانية، وذلك أثناء محاولة مسؤولين حكوميين الفرار بها من المدينة التى سقطت فى يد الحركة.





ووفقًا لموقع "فوينيى أوبزريفاتيل" الروسى، أراد المسؤولون الحكوميون الفرار من المدينة بعدما أصبحت تحت سيطرة طالبان، إلا أن المسلحين تمكنوا من اعتراضهم قبل إقلاع المروحية مباشرة، حيث أظهر مقطع فيديو متداول للحادثة مسلحين يقتربون من الطائرة أثناء محاولتها الإقلاع. كما أظهر الفيديو سيطرة مسلحى طالبان على طائرتين على الأقل من طراز "مى-17"، صالحة للاستخدام.

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