هزات أرضية جديدة فى هايتى بعد زلزال خلف مئات القتلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال المركز الأوروبى المتوسطى إنه سجل الزلزال الجديد فى الساعة 03.20 بتوقيت جرينتش، ووقع مركز الزلزال على بعد 41 كيلومترا شمال غرب مدينة لو كه فى جنوب البلاد، وتركزت بؤرته على عمق 30 كيلومترا.

وكانت الدولة الواقعة فى البحر الكاريبى قد شهدت، أمس السبت، وقوع زلزال مدمر بقوة 7.2 درجة، أسفر عن سقوط 304 من القتلى على الأقل، إضافة الى مئات الجرحى والمفقودين، ووقوع أضرار جسيمة فى جنوب غرب الجزيرة.

وقال المركز الأمريكى لرصد الزلازل، إن زلزال هايتى وقع فى الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش، على بعد 12 كلم من مدينة سان لوى دو سود، التى تبعد عن العاصمة بور أو برنس بمقدار 160 كلم. وتسبب الزلزال بانهيار كنائس ومحال تجارية ومنازل ومبان، علق مئات الأشخاص تحت أنقاضها.

فيما فرضت حكومة رئيس الوزراء أرييل هنرى، حالة الطوارئ لمدة شهر، وسط تحذيرات من وقوع تسونامى فى هايتى.